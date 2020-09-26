الأخبار

القبض على إرهابي في كركوك كان قد عمل مع تنظيمات ارهابية مختلفة


أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم "داعش"الارهابي في محافظة كركوك، مبينةً أن عمل سابقاً في جيش "رجال الطريقة النقشبندية" وتنظيم "القاعدة" الارهابيين

وقالت الوكالة في بيان إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك".

وأضافت، أنه "تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة منها عمل في ما يسمى رجال الطريقة النقشبندية الإرهابي في عام 2007، وبعدها عمل في صفوف عصابات القاعدة في عام 2009 ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين وشغل منصب آمر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتابعت، أن "دوره برز في عام 2014 بمنصب ما يسمى آمر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في عصابات داعش الإرهابية، كما وأنه من عائلة داعشية لديه اثنين من أشقائه ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابي"، مشيرةً إلى "إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامين العام لحركة النجباء : استهداف الاحتلال فعل اقرته الشرائع السماوية والثوابت الاخلاقية
القانونية النيابية تقدم تقريرها حول الدوائر الانتخابية
القبض على إرهابي في كركوك كان قد عمل مع تنظيمات ارهابية مختلفة
وزير الخارجية يصل إلى إيران
الفتح يضع معايير لاختيار الدوائر الانتخابية
وفاة عميد أسرة آل الحكيم في النجف الاشرف
مشعان الجبوري يعلن إصابته بكورونا
وزير الصحة: نناقش مع التربية مسألة بدء العام الدراسي الجديد من عدمه
اكثر من 4200 اصابة.. تعرف على الموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق
ما صوت عليه مجلس النواب اليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك