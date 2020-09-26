وزير الصحة: نناقش مع التربية مسألة بدء العام الدراسي الجديد من عدمه

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أنه ناقش خلال زيارته التي يجريها حالياً في محافظة النجف، الاستعدادات لزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، في حين أشار إلى أن وزارته تناقش مع التربية مسألة بدء العام الدراسي الجديد من عدمه.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة النجف "ناقشنا استعدادات الزيارة الأربعينية مع المحافظة"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة ولا سيما ونحن قريبون على الزيارة الأربعينية".

وأضاف، "ناقشنا افتتاح المستشفى (الألماني) والتقينا مع الشركة الألمانية وهي أنجزت بالكامل عدا لمسات أخيرة، وسنزف قريباً خبر افتتاحها وهي عانت الكثير من المشاكل"، مبيناً أن "رئيس الوزراء تدخل شخصياً لتسريع افتتاحها وهذا الصرح يحتاج إمكانيات لتشغيله، ولدينا رؤيه كاملة لافتتاح بعد إكمال بعض الأمور الفنية".

وفي سياق منفصل، قال وزير الصحة، إنه "بالنسبة للعام الدراسي، لدينا لجنة عليا مع وزارة التربية ونناقش مسأله المباشرة بالدوام من عدمه".