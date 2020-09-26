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ما صوت عليه مجلس النواب اليوم


صوت مجلس النواب، السبت، على اضافة فقرات جديدة في قانون انتخابات مجلس النواب.

وصوت جلس النواب على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية.

كما صوت على فقرة بعدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان.

وصوت على فقرة بإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام ٢٠١٠ والصادر من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة ٤٩ من الدستور

وصوت مجلس النواب على فقرة تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اية محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق المكونات

 

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