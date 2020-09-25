القبض على متهمين بحوزتهم اموال مزورة في البصرة

اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الجمعة، عن القاء القبض على متهمين بحوزتهم اموال مزورة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ، انه "بعد ورود معلومات امنية بوجود اشخاص يقومون بشراء مواد من مواطنين بأموال مزيفة تم تشكيل فريق عمل امني من قبل قسم شرطة النجدة وبأمر وتوجيه من قبل قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي تم نصب كمين والقاء القبض على متهمين وبحوزتهم ١٠١٥٠ دولار امريكي مزور والة حادة مع عجلة".

واضافت انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".