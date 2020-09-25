اعتقال اثنين من ابرز المطلوبين بتهم الارهاب في الفلوجة

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،الجمعة ، اعتقال اثنين من ابرز المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب بحملة دهم وتفتيش في مدينة الفلوجة .

وقال كسار في تصريح صحفي ان ” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت حيي الشهداء ونزال وسط مدينة الفلوجة، تمكنت من خلالها من اعتقال اثنين من ابرز المطلوبين للقوات الامنية وفق المادة 4/ ارهاب دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين يعدان من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب،

مبينا ان” عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من اعتقالهما دون ذكر اسم المستهدفين لدواعي امنية ،

موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما لمعرفة مدى تورطهما بالتهم الموجه ضدهما “.