النائب عامر الفايز يتوقع ثلاثة سيناريوهات في جلسة "قانون الانتخابات"

توقع النائب عامر الفايز، الجمعة، ان تكون ثلاثة سيناريوهات قد تشهدها جلسة مجلس النواب المقررة السبت المقبل للتصويت على قانون الانتخابات.

وقال الفايز في حديث صحفي ان "القوى السياسية ما زالت في حوارات مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي بشأن الدوائر الانتخابية من حيث عددها وحجمها وحدودها الجغرافية"،

مبينا ان "القانون رغم انه تم التصويت عليه باعتماد الدوائر المتعددة لكن هنالك نفس لدى البعض بالعودة الى الدائرة الواحدة لكل محافظة من خلال تعديل القانون".

واضاف الفايز، ان "الحوارات ستبقى مستمرة لحين موعد الجلسة المقررة السبت، وحينها في حال التوصل الى اتفاق فسيتم تحقيق السيناريو الأول وهو عقد الجلسة بشكلها الطبيعي والتصويت على القانون"،

لافتا الى انه "بحال بقاء الخلافات بالاراء فسيتم الذهاب ضمن السياق الروتيني داخل البرلمان الى السيناريو الثاني وهو طرح جميع المقترحات والتصويت عليها ومن يحصل على اعلى الأصوات يتم اعتماده".

وتابع، ان "اعتماد خيار طرح جميع المقترحات سيذهب بنتائج قد لا ترضي بعض الاطراف وربما يجعلها هذا الامر تبحث عن خيارات اخرى وسيناريو ثالث ومنها عدم حضور الجلسة او الانسحاب منها للاخلال بالنصاب وعرقلة الجلسة بغية كسب مزيد من الوقت للمفاوضات للحصول على مكاسب لها"،

موضحا ان "مقترح الدوائر المتوسطة ربما في حال الاتفاق على حدود الدوائر فانه قد يرضي اغلب الكتل على اعتبار ان المشكلة اليوم في حدود تلك الدوائر التي وفقا للمقترح لا تقل كل واحدة منها عن ثلاثة مقاعد ولا تزيد عن خمسة".

واكد الفايز، ان "الساعات المقبلة ستكون الفاصلة في حسم وإيضاح الصورة النهائية لشكل الدوائر الانتخابية"، مشددا على ان "خيار البطاقة البيومترية هو خيار مدعوم وموجود لدى جميع الاطراف التي لاتريد التزوير وهو مطلب جماهيري على اعتبار ان اعتمادها سيقلل فرص التزوير الى اقل نسبة".