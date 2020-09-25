الصحة: عدم تنفيذ العقوبات بحق المخالفين أدى إلى زيادة الإصابات بكورونا

عزت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد الى عدم تنفيذ العقوبات بحق المخالفين.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، إن "استمرار تسجيل الإصابات ب‍كورونا مؤشر خطير"، مؤكدا أن "عدم تنفيذ العقوبات بحق المخالفين أدى إلى الزيادة بعدد الإصابات".

وتابع، "وضع البلد الاقتصادي استدعى اتخاذ قرارات بفتح الحظر"، لافتا الى أن "إجراءات وزارة الصحة تنصبُّ حول توفير المستشفيات والاسرَّة والأوكسجين".