مسعود بارزاني يختصر ذكرى استفتاء كردستان بجملة واحدة

اختصر رئيس اقليم كردستان السابق مسعود بارزاني الذكرى الثالثة لاستفتاء الاقليم بجملة واحدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال بارزاني في تغريدته التي كتبها باللغة الانكليزية "نحن لا ننحني"، فيما ارفق معها صورة من خطابه بعد انتهاء الاستفتاء في الـ 25 من أيلول من العام 2017.

واجرى اقليم كردستان في مثل هذا اليوم من العام 2017 استفتاء شبيعا لـ "تقرير مصيره" وكخطوة اولى للانفصال عن العراق.

وواجه الاستفتاء حينها رفضا مع معظم بلدان العالم، في حين وصفته بغداد بالمستفز والاجراء غير الدستوري، اتخذت اجراءات عقابية بحق الاقليم ردا عليه