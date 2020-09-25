وزير الثقافة يسرح الفرقة السمفونية..!

توفرت وثيقة رسمية تؤكد أن وزير الثقافة السيد حسن ناظم أوقف عمليا عمل الفرقة السمفونية العراقية وطرد أفرادها الى الشارع.

العملية (الثقافية جدا ) تمثلت بصدور أمر رسمي (مرفقة نسخة منه طيا) بضرورة قيام الفرقة(وهي تابعة الى وزارةالثقافة) بإخلاء مقرها الرسمي المستأجر من دائرة الآثار والتراث (التابعة الى نفس الوزارة..!) وتسليمه خلال ثلاثة أيام إنتهت في 14/9/2020!

الفرقة السمفونية العراقية التي تمثل آخر هوية للفن العراقي بعد خرابه وانهيار المسرح، الآن الى الشارع، والمقر يقال أنه تم منحه الى إحدى منظمات المجتمع المدني(...!) المشبوهة التي وأسمها ونشاطها المشبوه مشخص ومعروف، والأسماء التي تديرها معروفة أسمها

السؤال: كيف تمت تسوية عقد الاستئجار، وما أهمية منظمة جوكرية إعلامية قباله فرقة موسيقية تمثل الفن الراقي والبقية الباقية للثقافة في الزمن الرديء!

إلى ماذا يريد الوصول السيد الوزير المحترم حسن ناظم؟ وماذا بعد ذلك؟ وأين ستمارس الفرقة السمفونية تمارينها؟

للعلم مقر الفرقة السمفونية تم استئجاره من قبل الفرقة السيمفونية من دائرة الآثار لمدة خمسة أعوام وهو بيت رشيد عالي الكيلاني وحركة مايس في القرن المنصرم؛ والواقع في منطقة الصليخ ببغداد