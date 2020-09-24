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ضـبط منتحـل صفـة ضـابط بجهاز مكافحة الإرهاب في واسط


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، تفاصيل ضبطها بالجرم المشهود مُتَّهماً ينتحل صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة واسط، فيما أشارت إلى عرضه على الجهات القضائيَّة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان  إن “عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إذ تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبِّسٍ بانتحال صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب؛ لتسهيل تغيير استعمال قطعة أرضٍ في بلديَّة واسط.”

وأفادت بأنَّ “التحرّيات و التحقيقات الأوليَّة وجمع المعلومات، التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، قادت إلى استغلال المُتَّهم عنوانه الوظيفيّ؛ لانتحال صفة ضابطٍ في الجهاز، فضلاً عن انتحاله سابقاً صفة ضابطٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة”.

وأكَّدت الدائرة أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، مع مراعاة المعايير القانونيَّة والإنسانيَّة كافة خلال تنفيذ العمليَّة، إذ تمَّ عرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة على السيّد قاضي التحقيق الخفر الذي قرَّر توقيفه، وعرضه على السيد القاضي المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة.

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ضـبط منتحـل صفـة ضـابط بجهاز مكافحة الإرهاب في واسط
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