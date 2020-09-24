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نائب يعلق على تأخير رواتب الموظفين: الحكومة تنتظر ردود أفعال “الفيسبوك” كي تشرع بصرفها!


وصف النائب جمال فاخر،  الخميس، عملية تأخر صرف رواتب الموظفين بـ “غير المبررة”، مؤكدا أن مجلس النواب خول الحكومة باتخاذ جميع التدابير ومنها الاقتراض من الخارج او الداخل بغية تأمينها، فيما رأى أن الحكومة ووزارة المالية ينتظران أن يعبر المواطن عن سخطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي يطلقوا الرواتب.

وقال فاخر، في تصريح صحفي إن “الاسبوع الأخير من شهر أيلول شارف على الانتهاء وحتى الآن والحكومة ووزارة المالية لم تعيرا أي أهمية لملف رواتب الموظفين”، مشيرا الى أن “الكرة باتت بملعب الحكومة ووزارة المالية، خصوصا وأن البرلمان قد خولهما باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تأمين صرف رواتب الموظفين في مواعيدها ومن تلك التدابير تتمثل بالقروض سواء كانت من الداخل او من الخارج”.

واضاف فاخر، أن “هذا التأخير أمر غير مبرر في ظل الصلاحيات الممنوحة الى الحكومة حيال ذلك”، مشيرا الى أن “عدم صرف الرواتب بموعدها يفاقم مشاكل المواطنين خصوصا الساكنين في الإيجارات إضافة الى أن الظرف الحالي حساس للغاية في ظل انتشار وباء كورونا”.

وتابع أن “الحكومة ووزارة المالية ينتظران أن يعبر المواطن عن سخطه حيال ذلك التأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي يشرعوا بصرف الرواتب، وكما حصل اثناء الاستقطاعات التي فرضت بشكل مفاجئ من رواتب المتقاعدين قبل أشهر والتي تم إعادتها اليهم بعد يوم واحد بسبب “الامتعاض” الشديد التي اثير حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان مجلس النواب قد صوت في نهاية الفصل التشريعي الماضي على قانون الاقتراض، وذلك لمساعدة الحكومة في حل مشاكلها المالية، وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

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نائب يعلق على تأخير رواتب الموظفين: الحكومة تنتظر ردود أفعال “الفيسبوك” كي تشرع بصرفها!
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