النائب ثامر ذيبان: قادة سياسيون متورطون بقضية الكي كارد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الخميس، أن ملف الكي كارد من أخطر ملفات الفساد حيث تبلغ قيمته أكثر من دولارين عن كل بطاقة يجري استخدامها من قبل حاملي البطاقة، داعيا الجهات الرقابية ولجنة مكافحة الفساد بأخذ دورهما في ملاحقة قادة كبار متورطين بعمليات فساد كي كارد .

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن “شركة كي كارد بالتعاون مع قادة كبار في العملية السياسية حصلت على أموال تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات شهريا”.

وأضاف، أن” شركة كي كارد تمثل مصالح خارجية تعمل تحت عباءة قادة وشخصيات سياسية”.

وأشار ذيبان وهو نائب عن كتلة الصادقون إلى ان “روائح الفساد في العراق تفوح من تلك المرتبطة بالكي كارد”، مطالبا لجنة مكافحة الفساد بـ”أخذ في ملاحقة قادة كبار متورطين بعمليات فساد كي كارد”.