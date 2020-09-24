الصحة تعلن توفير ثلاث مختبرات متنقله لاجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على الزائرين

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن توفير ثلاث مختبرات متنقله لاجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على الزائرين.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، ان "وزارة الصحة حرصت كل عام على وضع خطة طبية طارئة للزيارة الاربعينية وكافة الزيارات الدينية، وهذا العام ونحن نواجه جائحة كورونا تم تشديد ووضع عدد من الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحماية الزائرين والمواطنين وبالاخص التي ستشهد الزيارة".

واضاف انه "تم توفير الدعم والمبالغ اللازمة لدعم الدوائر وتجهيزها باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية وعدد الوقاية الشخصية وتعزيز كربلاء بالفرق الطبية والصحية والاسعاف الفوري ومواد غسل الكلى وفحوصات الـ PCR كما تم توفير ثلاث مختبرات متنقله لاجراء الفحوصات الخاصة ب‍فيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الزائرين والعاملين في المواكب الحسينية واجراء المسح الوبائي لعموم العاملين فيها وتحديد المستشفيات الخاصة بالمرضى غير المصابين بالفايروس ومراكز متخصصة اخرى للمصابين بالتنسيق مع دوائر الصحة ومنع فتح اي مفرزة طبية دون اشراف وموافقة وزارة الصحة منعا لاعطاء ادوية دون استشارات طبية فضلا عن التوعية الصحية لعموم المواكب والزائرين من قبل الفرق الاعلامية والصحية".

ودعا التميمي "كافة ابناء شعبنا الى الالتزام بالاجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وايضا المصابين بامراض مزمنة واعتلالات مناعية بعدم التوجه للزيارة الاربعينية والاكتفاء بالزيارة عن بعد حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الاصابة ب‍فيروس كورونا المستجد".

وقدم شكره لـ"الملاكات الطبية والصحية والعاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية"، مؤكدا على "مضاعفة الجهود لخدمة الزائرين وابناء بلدنا خلال الزيارة الاربعينية ولمواجهة جائحة كورونا".