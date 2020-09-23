تدمير ثلاث مضافات لـ”داعش” الارهابي في صحراء الأنبار

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير 3 مضافات جديدة لخلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية اقتحام عمق المناطق الصحراوية غربي الانبار .

وقال العبيدي في تصريح صحفي إن “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وحرس الحدود والحشدين الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش نفذت عملية اقتحام منطقة الشعباني عمق صحراء الانبار الغربية وتمكنت من تدمير 3 مضافات سرية جديدة لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية ضمن حملة اسود الجزيرة الاولى “.

واضاف ان” معلومات استخباراتية تؤكد ان المضافات تم انشاءها حديثا وترجح المصادر من تسلل عناصر من ارهابي داعش الى تلك المنطقة ، مبينا ان” الحملة الامنية يشرف عليها قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي وعدد من القيادات الأمنية”.

وأشار العبيدي إلى أن “الحملة الامنية مازالت مستمرة لتعقب بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية وانها تسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية “.