أول تعليق من الصحة العراقية بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا اليوم

أدلت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء 23-9-2020، بأول تعليق بعد تسجيلها أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا اليوم منذ دخول الوباء الى العراق في شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. سيف البدر في مقابلة متلفزة إنه "لا يمكن استنتاج موقف وبائي اعتماداً على متغير حدث في يوم واحد او أسبوع ، ومعدل الشفاء في العراق 80% وهو ممتاز كمعدل عالمي وعلى مستوى المنطقة".

وأضاف "سجلنا اليوم اكثر من 5000 الاف إصابة وبالمقابل عدد الشفاء تجاوز الـ 3 الاف وهذا عدد عال للمتعافين ، وهناك سبب تقني إذ ربما تتأخر الفحوصات في احد الأيام بأحد المحافظات وتضاف اعداد المصابين لليوم التالي ، وهذا ما حدث اليوم بالتحديد".

وفيما يتعلق بتعاطي المواطنين مع خطر كورونا قال البدر، إن " هناك مستوى وعي متزايد وبالمقابل هناك منكرون لوجود كورونا ويبقى الالتزام اجمالاً دون مستوى الطموح ويتطلب شعوراً أكبر بالمسؤولية".

وأكد ان "ارتفاع عدد الإصابات لا يعني الذهاب نحو مناعة القطيع ، وزارة الصحة لا تطبق هذا الأمور وتواصل رفع مستوى عملها في مواجهة خطر الوباء مع توفير الادوية التي يتضمنها البروتوكول الوبائي مجاناً".

وفيما يتعلق بالوفيات قال البدر، إن "سبب ما يسجل من عدد وفيات هو عدم مراجعة المرضى في الوقت المناسب بعد وصولهم لمرحلة متأخرة من المضاعفات ككبار السن او من لديهم امراض مزمنة نتيجة سماعهم نصائح غير مجدية ومن جهات غير تابعة لوزارة الصحة".

وسجل العراق اليوم أكثر من 5 آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل ما يزيد 3 آلاف حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان إنها اجرت اليوم 22816 فحصاً وسجلت 72 وفاةً و 5055 إصابة جديدة بالفيروس وهي الحصيلة الأعلى في العراق منذ دخول الوباء قابلها 3231 حالة تعافً من المرض.

وسجل العراق الجمعة الماضية أعلى حصيلة سابقة بالفيروس بلغت 5036 إصابة.

ومع أرقام اليوم تصدرت بغداد أعداد المصابين بـ 1623 حالة تلتها واسط بـ 416 فيما سجل محافظات اقليم كردستان ، اربيل والسليمانية ودهوك وحلجبة مجتمعة 955 اصابة.