النائب محمد السوداني يتحدث عن سبب دفع الحكومة لسحب موازنة 2020 من البرلمان

تحدث النائب محمد شياع السوداني، الأربعاء، عن سبب دفع الحكومة لسحب موازنة عام 2020 من البرلمان، بعد يوم واحد على إرسالها.

وقال السوداني في منشور عبر "فيسبوك"، إن "الحكومة سحبت قانون الموازنة لسنة 2020 لاجراء التعديلات عليها".

وأضاف، أنه "نتيجة اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية تبين ان نسبة العجز في موازنة 2020 هائلة دون تقديم الحكومة اي اصلاحات اقتصادية".

وتابع السوادني، ان "الحكومة اعتمدت على الاقتراض من رصيد البنك المركزي"، مبيناً أن "هذه العملية تعتبر خطرة وتؤثر على الوضع المالي للبلد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سحب مشروع قانون موازنة 2020 من مجلس النواب.

وذكرت وثيقة صادرة عن الأمانة، موجهة لأمانة مجلس النواب: "نرجو سحب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2020".

وبحسب الوثيقة، فإن سحبها جاء "لغرض إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المذكور آنفاً".