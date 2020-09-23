الحشد الشعبي: مناطق شمال بابل تخضع لعمليات استباقية واسعة ضمن خطة زيارة الاربعين

اكدت ان قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الاربعاء، ان عمليات أمنية استباقية في المناطق الصحراوية ومناطق شمال بابل وجرف النصر تقوم بها القوات الامنية والحشد الشعبي قبيل زيارة الاربعين.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في حديث صحفي أن “القطعات العسكرية أعطت اهتماما كبيرا لمناطق كربلاء الصحراوية ومناطق شمال بابل وجرف النصر وستقوم القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها بعمليات أمنية استباقية ضمن الخطط الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام”.

واضاف انه “تم التنسيق مع قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد الشرطة اللواء احمد زويني للقيام بعمليات استباقية في المناطق الصحراوية، بينما تفقدنا اليوم قاطع البحيرات في جرف النصر للاطلاع على مجريات العمل الامني هناك واطلعنا على التقرير الاستخباري الذي يخص القاطع وتحديد النقاط المهمة، حيث ستكون هناك عمليات يقوم بها لواء علي الاكبر وتشكيل النخبة وطوارئ شرطة بابل لسد جميع الثغرات في المنطقة وتفتيشها بشكل دقيق”.