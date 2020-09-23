وزير الصحة يكشف سبباً رئيساً أدى إلى رفع حالات الشفاء من كورونا

كشف وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء (23 أيلول 2020)، عن سبب رئيسي أدى لارتفاع حالات الشفاء من كورونا وتفوقها على عدد الإصابات.

وقال التميمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "نسبة الشفاء بلغت اعلى من نسبة الاصابة في الايام الماضية، حيث وصلت نسبة الشفاء الى 80% وهو مؤشر جيد اذا ما قورن بالاشهر الماضية"، مرجحاً "اسباب ارتفاعها الى زيادة الطاقة التشخيصية وتوفير الامكانيات اللازمة من قبل الوزارة".

وأضاف، ان "العراق من أول الدول المنضمة إلى التحالف الدولي للقاحات وهناك 50 شركة باشرت تصنيع اللقاح"،

مشيراً، إلى أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة وافقت على تخصيص المبالغ اللازمة لتوفير اللقاح ،وفي حال إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية ،فأن الكمية التي سيحصل عليها العراق كافية لتغطية 20 بالمئة من مجموع السكان".

واوضح التميمي، أن "الفئات المشمولة باللقاح ممن ستكون لها الأولوية بالحصول على اللقاح هم كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم ال50 عاماً، وذوو الامراض المزمنة، فضلا عن منتسبي الاجهزة الامنية بصنوفها كافة، ومنتسبي وزارة الصحة"، لافتا الى انه "بعد انتاج كميات اخرى سيتم توفير اللقاح ليكون كافياً لتغطية جميع ابناء الشعب".

وبشأن العام الدراسي، أكد وزير الصحة أن "هناك لجاناً مشكلة مع وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد، وهناك العديد من الخيارات المطروحة مازالت قيد الدراسة من قبل المتخصصين بهذا المجال".

وأشار إلى أن "العراق نجح بالاشتراك والتنسيق مع اساتذة الأمانة العامة للبورد العربي بامتحان أكثر من 500 طبيب، بعد تأخر امتحاناتهم للحصول على شهادة الدكتوراه بـ 46 تخصصاً طبياً عن طريق استخدام القاعات المحوسبة".