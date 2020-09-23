النزاهة النيابية: الحكومة لم تطلعنا على لجان التحقيق بملفات الفساد

اكدت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، ان الحكومة لم تطلعها على اللجان المشكلة بالكشف عن ملفات الفساد بين كبار المسؤولين.

وقال عضو اللجنة صباح العكيلي في تصريح صحفي ان “لجان كثيرة شكلت لمكافحة الفساد ولكن لجنة النزاهة لا تمتلك اي معلومات عن عمل تلك اللجان او حجم الملفات التي تمتلكها”، لافتا الى ان “الحكومة لم تطلع اللجنة على الية فتح الملفات ولا حتى على عدد الملفات التي تمتلكها”.

واضاف ان “اللجنة اجتمعت اليوم طالبت بان تكون جزء من لجان مكافحة الفساد كون دورها رقابي من الضروري ان تكون حاضرة باي لجنة حكومية تشكل”، مبينا ان “اللجان المشكلة الان هي خارج رقابة مجلس النواب ولجنة النزاهة”.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال قد اعلن، امس الثلاثاء، ان لجان مكافحة الفساد مستمرة في عملها وستكشف عن اسماء كبيرة قريبا.