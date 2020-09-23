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كردستان يسجل اكبر حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء


اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن تسجيل اكبر حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء وعددها 955 اصابة.

وقالت الوزارة في بيان ، ان "الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1-الفحوصات:

* اجراء 5428 فحصا جديداً.

1533 في اربيل، 848 في السليمانية، 162 في كرميان، 673 في رابرين، 2146 في دهوك، و66 في حلبجة.

2-الاصابات:

955 اصابة جديدة.

240 في اربيل، 98 في السليمانية، 34 في كرميان، 187 في رابرين، 370 في دهوك، و26 في حلبجة.

3- الشفاء:

374 حالة جديدة.

202 في اربيل، 30 في السليمانية، 29 كرميان، 66 في رابرين، 22 في دهوك، و25 في حلبجة.

5-الوفيات:

19 حالة وفاة.

3 في اربيل ،5 في السليمانية، 1 في كرميان، 1 في رابرين، 9 في دهوك.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21830 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 433651 فحصا، 159912 في اربيل، 109648 في السليمانية، 160106 في دهوك، 3985 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 43323 اصابة، 16089 في اربيل، 15261 في السليمانية، 10494 في دهوك، 1479 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 27698 حالة، 112661 في اربيل، 9795 في السليمانية، 3858 في دهوك، 1384 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 14053 حالة، 2892 في اربيل، 4658 في السليمانية، 6437 في دهوك، 66 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1572 حالة، 536 اربيل، 808 في السليمانية، 199 في دهوك، و29 في حلبجة.

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