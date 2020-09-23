محلل سياسي : الكاظمي سيشعل فتيل الحرب الاهلية باستخدامه للقوة في الجنوب ومجاملته للشمال

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورغم صلاحيته بتنفيذ القانون وسحب السلاح غير المرخص لكن استخدام القوة في المحافظات الجنوبية ومجاملاته للاقليم ستشعل حربا اهلية داخل العراق نتيجة تلك الممارسات، خاصة ان بعض العشائر اعتبرت اساليب القوة “صدامية”.

وقال الطائي في حديث صحفي ان “القوة لاينبغي ان تستخدم ضد عشائر جنوبية امتثلت لتوجيهات المرجعية وقدمت ابنائها دروعا بشرية لقتال داعش من اجل تحرير نينوى والانبار وديالى وصلاح الدين وابعاد خطرهم عن الاقليم

واضاف ان “بعض عشائر ذي قار استنكرت استخدام القوة التي ارسلها الكاظمي واعتبرت ذلك نهجاً (صداميا)، وبالتالي فأن استمرار هكذا ممارسات سيقود الى حرب اهلية او انتفاضة شعبية لمحافظات سلبت ثرواتها واهملت من اجل ان تنعم به محافظات اخرى”.

وذكر الطائي ان “جميع السياسيين اكدوا ان الحكومة جاملت الاقليم بتصرفاتها وارسالها للاموال في وقت مازالت كردستان تأخذ ولاتعطي، وهو ماسيقود الى غضب المحافظات المنتجة للنفط واتخاذها خطوات تصعيدية ازاء محاربة اهلها ومجاملة كردستان على حساب ثروات الجنوب”.