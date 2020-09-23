مدير صحة الكرخ: الدورة والمناطق المرتبطة بها من الأكثر تسجيلاً للاصابات بكورونا

أكد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، أن الدورة جنوبي بغداد والمناطق المرتبطة بها من اكثر المناطق تسجيلاً للاصابات بكورونا.

وقال الحجامي في بيان ، إن "منطقة الدورة والمناطق المرتبطة بها مثل الجيبجي وهور رجب والبوعيثة من اكثر المناطق تسجيلا للاصابات بفيروس كورونا المستحد في جهة الكرخ".

وأضاف أن "عدد الاصابات منذ بداية الجائحة بلغ اكثر من ٣٩٠٠ حالة منها ١٠٨ حالة وفاة"، معتبراً أن "هذا ناتج بسبب عدم التزام بشروط الوقاية بهذا الفيروس".

وشدد الحجامي على ضرورة أن "تكون مسافة بين شخص واخر اثناء التبضع والتعقيم المستمر وارتداء الكمامة وغسل اليدين".