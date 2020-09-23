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نائب : استقدام مكافحة الإرهاب الى ذي قار خطأ يجب تفاديه وإصلاح عواقبه


عد النائب  ستار الجابري، الأربعاء، استقدام جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظة ذي قار خطأ امني وقرار متسرع، مشددا على ضرورة تفاديه وإصلاح عواقبه وبأسرع وقت ممكن.

وقال الجابري في بيان إن “تاريخ عشائر الجنوب لاسيما ابناء ذي قار بسلاحها وبيارغها ومواقفها يحتم علينا ان نتوخى الدقة والحذر بعدم استفزازها او محاولة كسر وتحطيم شوكتها لان التجارب اثبتت ان قوة هذه العشائر المنضبطة بسنائن وأعراف هي رصيد وظهير يتكئ عليه العراق ايام المحن والشدائد فما علينا الا ان نقف امام هذا التاريخ مشيدين ومقدرين تلك التضحيات وتلك الدماء التي بذلت من اجل العراق وسيادته وأمنه واستقراره وما قتال العشائر لداعش ببعيد فإن الذي يتصدى لهذه العشائر وتاريخها يتحمل كافة المسؤولية والنتائج المرة التي لا سامح الله تقع هناك”.

وأضاف، ان “كافة صنوف الأجهزة الأمنية هي محل تقدير واحترام لدينا ولقد تميز جهاز مكافحة الإرهاب بالتصدي لقوى الشر والضلال وأثبت لابناء هذا الشعب وطنيته وإخلاصه لتراب هذا البلد فهو مذخور للمهام الصعبة والملمات الخطيرة والهزات الأمنية التي يتعرض لها البلد”.

وتابع أن “من الخطأ بمكان ان نعرض تاريخ ومهنية هذا الجهاز بزجه بمهمات هي من مسؤوليات وزاراة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى في المحافظة التي يجب ان تقوم بمهامها على احسن وجه وتتحمل مسؤولياتها في الحفاظ ارواح الناس وسلامة اهلنا وممتلكاتهم العامة والخاصة وان تظهر هيبة الدولة وتحافظ على سلمية المظاهرات وحفظ أمنهم وحقهم الذي كفله لهم الدستور وعلى قادة الجهاز ان يعوا خطورة هذا التوجه الخطير”، مؤكدا أن “خطوة استقدام هذا الجهاز وبهذه الظروف الى محافظة ذي قار خطأ امني وقرار متسرع يجب تفاديه وإصلاح عواقبه وبأسرع وقت ممكن”.

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نائب : استقدام مكافحة الإرهاب الى ذي قار خطأ يجب تفاديه وإصلاح عواقبه
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