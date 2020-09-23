محلل سياسي: أمريكا شكلت تحالف إرهابي ضد محور المقاومة عبر التطبيع العربي مع الكيان

اعتبر المحلل السياسي عباس العرداوي، الأربعاء، التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني بأنه تشكيل لتحالف إرهابي ضد محور المقاومة وعلى وجهة الخصوص ضد العراق.

وقال العرداوي في تصريح صحفي، ان “الهدف من التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني هو تشكيل تحالف ارهابي ضد محور المقاومة الاسلامية وعلى وجه الخصوص ضد العراق”، لافتا الى ان “قضية التطبيع تمت براعية الولايات المتحدة الامريكية لفرض وجودها في المنطقة”.

واضاف ان “امريكا ستفشل بجر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني كون ذلك يتعارض مع قانون الدولة العراقية ودستورها”، مبينا ان “قوى الممانعة في مجلس النواب لن تسمح بجر العراق للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

واعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، امس الثلاثاء، موقف الجامعة العربية بأنه متواطئ من التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكانت الإمارات والبحرين قد أقدمتا في وقت سابق، على التطبيع مع الكيان الصهيوني بصورة علنية، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.