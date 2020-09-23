المنافذ الحدودية: دخول 38 صهريجا محملا بالاوكسجين من منفذ سفوان

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن تعزيز الواقع الصحي بدخول (38) صهريجا لمادة الاوكسجين من منفذ سفوان الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان انه تم "دخول من منفذ سفوان الحدودي(37) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين وبحمولة إجمالية (760طن) قادماً من دولة الكويت لرفد المستشفيات وتعزيز عملها لمعالجة المصابين بجائحة كورونا".

واوضحت، أن "عملية إدخال الصهاريج تمت وفق الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المعنية".