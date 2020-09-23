القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في النجف ونينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في محافظتي النجف ونينوى.

وقالت الوكالة في بيان ، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري للقبض على عناصر الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة نينوى والنجف الأشرف في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة".

وأضافت أنه "بعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على احدهم في منطقة حي القدس في محافظة النجف الأشرف متلبسا بالجرم المشهود وبحوزته 890 دولار أمريكي فئة 100 دولار مزيف داخل عجلته أثناء بيعة 100 دولار مزور مقابل 35 الف دينار عراقي".

وتابعت الوكالة أنه "تم القبض على متهمة تقوم بشراء مواد غذائية مقابل عملة مزيفة بأسواق مدينة الموصل وقد ضبط بحوزتها 275 الف دينار عراقي فئة (25 و10) الاف مزورة".

وأشارت إلى أنه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".