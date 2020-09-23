الامن النيابية تكشف عن استضافة مرتقبة لوزير الدفاع

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن استضافة مرتقبة لوزير الدفاع جمعة عناد لبحث اوضاع محافظة ذي قار.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي، ان “ما حصل في ديوان احد الشيوخ بمحافظة ذي قار كان من المفترض ان يكون تعامل شفاف من قبل القوات الامنية”، لافتا الى ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب ان ياخذ دوره بتهدئة الوضع وحفظ النظام في محافظة ذي قار”.

واضاف ان “لجنة الامن لديها استضافة مرتقبة لوزير الدفاع جمعة عناد ستتحدث من خلالها مع الوزير حول الوضع في محافظة ذي قار”،

مبينا ان “محافظة ذي قار تعاني من وضع خدمي حرج من سوء الخدمات على مستوى الكهرباء والتعليم والحالة الصحية أو على مستوى السياسي والأمني”.

و أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، في وقت سابق، وجود مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية ، مؤكدا على ان اجهزة مخابراتية تدخل البلاد وتنفذ المخططات