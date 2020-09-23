اصابة وزيرة الهجرة والمهجرين بفايروس كورونا

اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، اصابة وزيرتها ايفان فايق بفايروس كورونا المستجد.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن الناطق باسم الوزارة علي عباس، ان "الفحوصات اظهرت اصابة ايفان فايق وزيرة الهجرة بفايروس كورونا المستجد".

واضاف ان "حالة وزيرة الهجرة والمهجرين مستقرة"، مشيرا الى ان "اصابتها بالفايروس خفيفة لحد الان".

يشار الى ان الاصابات ب‍كورونا تزايدت بين المسؤولين والنواب في العراق منذ ظهور الجائحة قبل عدة اشهر.