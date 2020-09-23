إتحاد الأدباء والكتاب في العراق ينصف الدكتور حسين القاصد بعد أن ناصبه وزير الثقافة العداء  

متابعة ـ وليد الطائي
· إتحاد الأدباء والكتاب في العراق يشكر الدكتور حسين القاصد
قدم اتحاد الأدباء والكتاب في العراق كتاب شكر وتقدير للأديب الدكتور حسين القاصد تثمينا لحسن إدارته لدار الشؤون الثقافية العامة ومساهمته في تسهيل طباعة كتب الأدباء.
يذكر أن القاصد شغل منصب مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة في ظروف حرجة سادها حظر التجوال؛ لكن هذا لم يمنعه من انتشال الدار من الإهمال وإعادتها للواجهة؛ لكنه اعفي لأسباب مزاجية لا علاقة لها بالعمل الإداري.
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