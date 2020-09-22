النائب محمد الخالدي يكشف عن أبرز العراقيل التي تواجه تمرير قانون المحكمة الاتحادية

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، عن أبرز العراقيل التي تواجه تمرير قانون المحكمة الاتحادية، مبينا أن القانون يواجه حاليا اعتراضات واسعة بسبب بند ورد في المشروع يتعلق بتعيين فقهاء إسلاميين.

وقال الخالدي في تصريح صحفي إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافات بين القوى السياسية على أمرين مهمين الأول يتعلق بتعيين فقهاء إسلاميين والأمر الآخر يتعلق بتمثيل المكونات”.

وأضاف الخالدي أن “هناك مشاكل جوهرية يمكن تجاوزها او معالجتها مع القوى السياسية”.

وأشار إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة والخطيرة التي يجب حل جميع الخلافات بشان الفقهاء وتمثيل المكونات قبل تمريره داخل مجلس النواب”.