أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الثلاثاء، ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا في العراق إلى ما يقارب 80 %، مشيراً الى أن نسبة الوفيات بكورونا انخفضت إلى 2.7%.

وقال طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوي، ان " وزير الصحة ابلغنا ان نسبة الشفاء من الفيروس وصلت الى 80%".

واضاف ان "نسبة الوفيات ب‍كورونا انخفضت إلى 2.7%"، مشيرا الى ان "اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد نسماته".

واعلن المتحدث عن حل "إشكالية توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية للبدء فعلياً بصيانة الشبكة الكهربائية".

وتابع ان "مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض لإقامة المدينة الرياضية التي تبرع العاهل السعودي بإنشائها في بغداد"، مبينا ان "لمدينة الرياضية ستنشأ في منطقة الجعارة قرب بسماية".

وأوضح ملا طلال، أنه "من أولويات وزارة التربية تحديد مصير العام الدراسي المقبل"، مشيراً إلى أن "موازنة 2021 ستحاول استيعاب الشباب وخلق فرص عمل لهم".