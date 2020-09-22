الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة السبت لانجاز قانون الانتخابات

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، النواب الى حضور جلسة السبت المقبل لتمرير قانون الانتخابات.
وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر": "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".
ودعا الحلبوسي "القوى السياسية جميعا الى أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".
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