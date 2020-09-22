العصائب تهاجم الكاظمي: استعراضك في الناصرية أمر معيب

هاجم قيادي في عصائب أهل الحق، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجهاز مكافحة الارهاب، على خلفية الحملة التي يشنها الجهاز في الناصرية لتعقب خاطفي الناشط “سجاد العراقي” وتحريره.

وقال جواد الطليباوي في تغريدة ، “لولا تضحيات عشائر ذي قار لما تحقق النصر ولما كانت هناك هيبة للدولة لذلك من المعيب استعراض الكاظمي بجهاز مكافحة الارهاب على ابناء عشائرنا في ذي قار واستخدامه لترويعهم بذريعة وجود شخص مخطوف”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وجه أمس الاثنين بإرسال قوة خاصة من مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران الجيش للبحث عن سجاد الذي اختطف مساء السبت على يد مجهولين في مدينة الناصرية