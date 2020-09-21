القبض على ارهابي بحوزته 32 كتابا اثريا يعود للديانة المسيحية في نينوى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان شرطة نينوى القت القبض على إرهابي بحوزته ( ٣٢ ) كتابا اثريا يعود للديانة المسيحية سرقت من الكنائس.

وذكرت الخلية في بيان ان “قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني اعلن عن تمكن فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد البحث والتحري واخذ موافقة قاضي التحقيق المختص، من القاء القبض على احد عناصر داعش الارهابية المدعو ( ج ع ح ا ) وضبط بحوزته ( ٣٢ ) كتابا اثريا يعود للديانة المسيحية”.

واضافت ان “الارهابي عثر بحوزته ( ١٩ ) ظرفا يحتوي على اوراق لنفس الكتب موضوعة داخل صندوق حديدي مخبأة في قطع من البناء داخل مطبخ دار الإرهابي والتي سرقت من الكنائس خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه وضبط الكتب الاثرية في داره في منطقة ( باب الجديد ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.