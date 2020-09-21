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الطاقة النيابية: الشركات الامريكية في العراق تعمل لصالح واشنطن وبعضها ينشط “استخباريا”


اكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب محمود الزجراوي، الاثنين، ان الشركات الامريكية العاملة في العراق تعمل من اجل بلدها.

وقال الزجراوي في حديث صحفي، ان “الشركات الامريكية العاملة في العراق تعمل من اجل بلدها وليس لها اي منجز حقيقي على الارض رغم انها تعمل من سنوات وتم تخصيص المليارات لتمويل مشاريعها لكن لايوجد شي حقيقي او منجز حتى الان”.

واضاف، ان “بعض الشركات الامريكية تنشط في البعد الاستخباري لافتا الى ان تلك الشركات تلعب في ملفات متعددة من غض النظر عن مشاريعها لافتا الى ان الشركات الامريكية واخرى من دول الجوار لم تحقق شي في المشهد العراقي خاصة في البعد الاقتصادي والنفطي وبقية المجالات الحيوية الاخرى”.

وكانت الشركات الامريكية حصلت على صفقات بمبالغ مالية هائلة في السنوات الماضية في قطاعات حيوية ومنها الطاقة دون اي انجاز على الارض.

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الطاقة النيابية: الشركات الامريكية في العراق تعمل لصالح واشنطن وبعضها ينشط “استخباريا”
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