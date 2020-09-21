نائب: تعديل قانون المحكمة الاتحادية غير دستوري

بين النائب المستقل باسم خزعل، الاثنين، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من رئاسة الجمهورية غير دستوري.

وقال خزعل في تصريح صحفي ان “التعديل الذي ارسلته رئاسة الجمهورية لقانون المحكمة الاتحادية غير دستوري وسيتم الطعن به بعد التصويت عليه”، لافتا الى ان “القانون بحاجة الى تعديل كامل وليس جزء معين منه”.

واضاف ان “التعديل الحالي يخالف للمادة 92 من الدستور حيث ان التصويت عليه سيكون غير دستوري”، مبينا انه “في حال الطعن بالقانون والتعديل سيلغى التعديل وفق المادة 92 كونه يخالفها”.

و بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاثنين، ان المحكمة الاتحاديية غير شرعية منذ عام 2006 لعدم اقرار قانونها.