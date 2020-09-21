السفير الايراني لدى بغداد : عدم السماح بدخول العراق في ايام الاربعين لايقتصر على الإيرانيين

اعلن السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي، الاثنين، ان عدم السماح بدخول العراق في ايام الاربعين الحسيني لايقتصر على الايرانيين.

وقال مسجدي في حديث حول وجود مواكب طبية وصحية في العراق "اننا طلبنا من الحكومة العراقية توفير عدد من المواكب الصحية والطبية وحتى الاسناد هذا العام لتقديم الدعم والمساعدة ولكننا لم نتلق إجابة إيجابية او موافقة حتى الان".

وحول امكانية ان توافق الحكومة العراقية قبل اسبوع من مراسم الاربعين، قال "لا أحد يستطيع أن يتكهن بالاحتمالات، وهناك احتمال أنهم لن يقبلوا".

وتابع انه "حتى الآن لا توجد إجابة إيجابية حول وصول مواكبنا الحسينية، وإذا ما تم اتخاذ قرار على حين غرة وتم التوصل إلى اتفاق ، فسنعلنه على الفور"، لافتا الى "اننا نتابع هذا الموضوع بشكل يومي وجاد ، وحتى الآن لم نحصل على رد إيجابي".

وبشأن الدخول غير المشروع إلى العراق ، أوضح مسجدي "العراق لا يسمح بدخول العراق بأي شكل من الأشكال، وإذا دخل شخص ما ، بشكل غير قانوني فهذه جريمة بموجب القانون العراقي ولها محاكمة قاسية والسجن سنة أو سنتين على الأقل وغرامة تصل الى ستة ملايين دينار".