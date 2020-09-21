الصحة ترجح صدور "قرار نهائي" بشأن بدء العام الدراسي الجديد خلال أيام

دعت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الجميع إلى "الشعور بالمسؤولية" من أجل احتواء الإصابات بفايروس كورونا في البلاد، في حين رجحت أن تصدر اللجنة العليا للصحة والسلامة قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "فرق الرقابة الصحية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستتابع مدى الالتزام بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة"، داعياً الجميع إلى "الشعور بالمسؤولية والالتزام الحقيقي بالتعليمات الوقائية لاحتواء الإصابات بفايروس كورونا".

وتابع البدر في حديث لوسائل إعلام حكومية، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد"، مرجحاً "صدور قرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة".