العمل تعلن استرداد قرابة خمسة مليارات دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن استرداد قرابة خمسة مليارات دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية.

وقال مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل جاكلين صليوا في بيان إن "الصندوق وبمتابعة مباشرة من الوزير عادل الركابي استطاع استرداد خمسة مليارات و(٤٥٢) مليون دينار منذ بداية العام ولغاية منتصف ايلول الجاري رغم ظرف جائحة كورونا وحظر التجوال الصحي وتوقف الدوام في بعض الاوقات".

وأضاف صليوا، أن "ملاكات اقسام الحماية الاجتماعية والصندوق كثفت جهودها لتنفيذ توجيه الوزير القاضي بمتابعة اموال الدولة المتجاوز عليها، واستردادها واعادتها الى خزينة الدولة من منطلق الحفاظ على المال العام".