القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم

قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم لاكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب.ض
وقالت اللجنة في بيان ، إن "اللجنة القانونية عقدت، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها".
وأضاف البيان، أن "اللجنة ناقشت تقريرها بشأن التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين، كما ناقشت مقترحات القوانين الخاصة باللجنة او المحال اليها من اللجان النيابية الاخرى وتحديد الاولويات التشريعية بشأن المضي بتشريعها".
وقررت اللجنة، بحسب البيان، "استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم بالاضافة الى مخاطبة عدد من اللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية والمتعلق بالمدة ٥٧ ، فضلا عن مناقشة عقود الاطعام في السجون والاصلاحيات في وزارة العدل".
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