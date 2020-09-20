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الخدمات النيابية تطالب بتغيير مدراء الدوائر


طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الاحد، بتغيير مدراء الدوائر الحكومية لمن بقي في منصبه 4 سنوات.

وقالت عبد المطلب في حديث صحفي إن “تغيير مدراء الدوائر وفق فترات زمنية محددة امر بالغ الاهمية في اطار تغير الدماء والافكار واعطاء فرصة للاجيال الشابة في اخذ مواقعها القيادية في ادارة ملفات هامة ومعقدة خاصة في الاطار الخدمي”.

وأضافت، أن “بقاء مدراء الدوائر الحكومية اكثر من 4 سنوات في مواقعهم خطا فادح يجب الانتباه له”، داعية الى “ضرورة اعتماد فترة 4 سنوات كمعيار لبقاء اي مدير ومن ثم اجراء التغيرات بما يتناسب مع المصلحة العامة ويعطي مرونة في دفع ملف الخدمات للامام”.

وتعاني اغلب الدوائر الحكومية المهمة في البلاد وخاصة في المحافظات من بقاء مدراء الدوائر سنوات طويلة تصل الى 14 سنة في مناصبهم دون اي تغير.

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الخدمات النيابية تطالب بتغيير مدراء الدوائر
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