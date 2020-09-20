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الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عبوات داخل نفق في ديالى


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن ضبط عبوات داخل نفق في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسه وقوة من فوج مغاوير القيادة اعلاه من الوصول الى احد الانفاق بمنطقة عين ليلى في بعقوبة بمحافظة ديالى يستخدمه الدواعش للتخفي والاختباء من الرصد الارضي والجوي".

واضافت انه "تم ضبط بداخله ٤ قنابر هاون ٦٠ ملم محورة الى عبوات"، مؤكدة ان" مفارز هندسة الفرقة تمكنت من تدمير النفق والعبوات موقعيا".

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الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عبوات داخل نفق في ديالى
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