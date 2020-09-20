التجارة تدرس توزيع "بدل نقدي" عن مفردات "التموينية" وتؤشر أسباب تأخيرها

أعلن وزير التجارة علاء أحمد الجبوري، يوم الأحد، عن دراسة مقترح يقضي بتوزيع "بدل نقدي" عن مفردات البطاقة التموينية.

وقال الجبوري في لقاء ملتفز إن " التخصيصات المالية وراء تأخير مفردات التموينية"، موضحا أن "الطحين ضمن مفردات التموينية أصبح منتجاً محلياً".

وأضاف أن "الزيت والسكر منتجان محليان لا يحتاجان للاستيراد"، لافتا إلى أن "الوزارة تدرس توزيع البدل النقدي عن مفردات البطاقة التموينية".

وتابع الجبوري "شكّلنا لجنة في الوزارة لتطوير البطاقة التموينية"، لافتا إلى أن "هناك جملة مقترحات بشأن البطاقة التموينية".

وأشار إلى أن "التموينية لا تتعلق بوزارة التجارة فقط وتبدأ من المالية والتخصيصات".