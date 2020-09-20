الحشد الشعبي: اخترقنا 3 من اخطر خلايا داعش خلال ايلول الجاري في ديالى

كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن اختراق نوعي لثلاثة من اخطر خلايا داعش الارهابي في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” استخبارات الحشد الشعبي نجحت ومن خلال سلسلة عمليات نوعية من اختراق 3 من اخطر خلايا داعش الارهابي في ثلاث مدن بديالى خلال ايلول الجاري”.

واضاف،ان” العمليات جاءت وفق بعد استخباري مميز للغاية من ناحية رصد لاهداف وتتبعها قبل اعطاء الضوء الاخضر باعتقال افرادها الواحد تلو الاخر مبينا ان العملية جرت بالتنسيق مع استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى”.

واشار الحسيني الى ان” استخبارات الحشد حققت نتائج مهمة خلال 2020 من خلال اختراق خلايا خطيرة جدا بعضها كانت في طور تنفيذ هجمات ارهابية في بعض المناطق لاستهداف المدنيين والقوى الامنية”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وابرز الويته هي 24-23-110.