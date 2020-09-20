انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مزار ديني ايزيدي في سنجار

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مزار شرف الدين المقدس عند أتباع الديانة الإيزيدية، شمالي سنجار.

وقال المصدر ان " سيارة مفخخة من نوع (أوبل) انفجرت في حوالي الساعة التاسعة والنصف من هذه الليلة (20 أيلول 2020)، قبل بلوغها مزار شرف الدين المقدس عند أتباع الديانة الإيزيدية، شمالي سنجار.

يعد مزار شرف الدين، ثاني أقدس المزارات لدى الإيزيديين بعد معبد لالش، ويعود تاريخ بناء المزار إلى العام 1274