استشهاد شرطي واصابة اخر بهجوم في ديالى

أفاد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاحد، بان شرطيا استشهد واصيب اخر باعتداء ارهابي شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “نقطة مرابطة امنية للشرطة استهدفت عن بعد من قبل داعش الارهابي في بساتين المخيسة قرب ناحية ابي صيدا(25كم شمال شرق بعقوبة) واثناء تنقل دورية راجلة انفجرت عبوة ناسفة ما اسفر عن استشهاد شرطي واصابة اخر”.

واضاف، ان “الاعتداء الارهابي المتكرر يدلل على وجود نشاط لخلايا نائمة في تلك المناطق الزراعية تحاول استهداف القوات الامنية بين فترة واخرى ما يستدعي تحرك حاسم لانهاءها”.

وتشهد قرى الوقف ومنها شيخي تكرار لمسلسل استهداف القوات الامنية بين فترة وأخرى.