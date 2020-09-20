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القضاء يدعو لعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بقضايا الفساد الكبرى على الرأي العام


دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الاحد، الى عرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة الخاصة بقضايا الفساد على الراي العام لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة.

وذكر بيان صادر من المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ان “رئيس المجلس استقبل رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة الفريق احمد ابو رغيف، وناقش معه سبل العمل المشترك بين اللجنة والهيئة القضائية المختصة بنظر قضايا تلك اللجنة”.

وذكر البيان ان “رئيس المجلس شدد على أهمية، ان تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها دولة رئيس الوزراء على اللجنة استنادا الى الامر الديواني المتضمن تشكيل اللجنة”، لافتا الى ضرورة ان “تعرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل اليها اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر اعمالها لاصدار مذكرات قبض او توقيف حسب الادلة القانونية المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية”.

واكد رئيس المجلس على “ضرورة التركيز على اعادة اموال الدولة ووضع ذلك ضمن اولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الاداري والمالي، وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة على الراي العام، لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة، بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الإجراءات، لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الإجراءات”

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القضاء يدعو لعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بقضايا الفساد الكبرى على الرأي العام
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