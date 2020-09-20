لجنة الصحة والبيئة البرلمانية تحدد موعد استيراد لقاح كورونا

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، يوم الأحد، أن العراق سيستورد اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أبلغت وزير الصحة بأن حظر التجوال بشقيه الكلي أو الجزئي لن يجدِ نفعا.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في حديث صحفي إن "اللجنة استضافت اليوم الأحد، وزير الصحة حسن التميمي لمناقشة إجراءات الوزارة لمواجهة جائحة كورونا والخدمات الصحية وعودة الخدمات الطبية الأساسية إلى المستشفيات، فضلا على إنشاء مستشفيات لمواجهة في جميع المحافظات تحسبا للظروف في المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "اللجنة ناقشت مع وزير الصحة إجراءات الوزارة وخطواتها مع الدول المتطورة لمتابعة لقاح فيروس كورونا مع الجانب الروسي والصيني"، لافتا إلى أن "العراق سيقوم باستيراد القاح عندما يكون معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية".

وبين خلاطي، أن "اللجة أبلغت وزير الصحة بأن حظر التجوال الكلي أو الجزئي لم يعد مؤثرا أو مانع الانتشار للوباء كورونا دون التزام بالتعليمات الوقائية الصحية من قبل المواطنين".

ودائما ما يؤكد وزير الصحة العراقي على أن بلاده ستكون أول المتعاقدين للحصول على لقاح مضاد لوباء كورونا، في وقت تسجل فيه نسب إصابة عالية تترواح بين الـ3 إلى 4 آلاف إصابة يومية، ووصلت حالات الإصابة الإجمالية إلى أكثر من 300 الف إصابة في عموم العراق.