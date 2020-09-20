خلية الاعلام الامني تعلن احباط عمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن احباط عمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين.

وقالت الخلية في بيان ان "جهاز الأمن الوطني نفذوا نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الارهابية في احدى احياء العاصمة، شرع عناصر الجهاز في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة مايسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب ، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "المعتقل كان يمهد للقيام بعمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين"، مشيرة الى انه "اعترف لدى تدوين أقواله أصوليًا بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير".

وتابعت ان "عملية القبض تمت وفق أوامر قضائية وجرى احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".