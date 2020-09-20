احباط عملية تهريب 150 ألف لتر من نفط كركوك

اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، الاحد، عن احباط عملية لتهريب 150 ألف لتر من نفط كركوك.

وقال بيان للمديرية انه "بتوجيه من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني وبعد ورود معلومات لمدير قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال بوجود عملية لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة كركوك، شرعت مفارزنا بعد تشكيل فريق عمل وبعد المتابعة الدقيقة من قبل مدير القسم وضباطه ومنتسبيه استطاع أبطالنا امس من ضبط ثلاث عجلات محملات منتوج نفطي على شكل براميل حديدية سعة 220 لترا وبعدد 452 برميلا".

وأضاف البيان "اليوم تم ضبط ايضاً عجلتين شاحنة براد محملات بمنتوج نفطي على شكل براميل حديدية سعة 220 وبعدد 263 برميلا وبذلك يكون ما تم ضبطه من المنتوج النفطي 150 الف لتر"، مؤكداً "إلقاء القبض على الجناة ومصادرة المنتوج النفطي".